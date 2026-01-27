Международный день памяти жертв Холокоста – 27 января 1945-го армия СССР освободила узников Освенцима

Этот январский день, который навсегда вписан в мировую историю как символ скорби, памяти и непоколебимой воли к жизни. А еще символ надежды – надежды на то, что этот ужас никогда не повторится. Речь сразу о двух событиях Второй мировой, годовщина которых приходится на этот январский день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ленинград и Освенцим – две точки одной большой трагедии в истории человечества.

Итак, 27 января 1944-го – город на Неве полностью освобожден от фашистской блокады. 872 дня страха и ужаса. За это время на Ленинград было сброшено 150 тысяч бомб и снарядов. Но самым страшным и убийственным оказался голод. 97 % жителей города погибли именно от него. Ровно через год – 27 января 1945-го – освобожден лагерь Освенцим – крупнейшая нацистская «фабрика» по уничтожению людей. Это преступление здесь было поставлено на поток, ведь крематории и газовые камеры позволяли убивать до 12 тысяч человек в сутки. Общее число погибших установить невозможно, но историки называют цифры от 1,5 до 4 миллионов человек. Память об ужасах Второй мировой войны для Беларуси свята. Это неотъемлемая часть государственной политики и обязанность каждого. И это не пустые слова, а конституционная обязанность – и это мировой прецедент. В обновленной редакции Основного Закона страны, за которую мы проголосовали на референдуме в 2022-м, впервые прописана не только роль государства в сохранении исторической правды, но и ответственность каждого белоруса.