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Совет старейшин при Мингорисполкоме обсудил развитие Минска

29 октября 2024 17:35
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В Минске состоялся Совет старейшин. В его рядах бывшие главы районов, сотрудники Мингорисполкома. Все они на заслуженном отдыхе. В зале те, кто не понаслышке знает, понимает, видит ситуацию, которая складывается в стране. Их опыт и знания бесценны. Говорили про социально-экономическое развитие Минска: строительство и ввод новых объектов, таких как третья линия метрополитена, переход столицы на артезианское водоснабжение, а также новые зоны отдыха для минчан.

Совет старейшин при Мингорисполкоме обсудил развитие Минска-2

Михаил Мясникович, член Совета старейшин при Мингорисполкоме:
Совет старейшин – это один из элементов гражданского общества. И я глубоко убежден, это мои жизненные принципы, что не может наше общество ограничиваться только семьей, должны быть общества или объединения по интересам.

Совет старейшин при Мингорисполкоме обсудил развитие Минска-4

Владимир Белохвостов, председатель Совета старейшин при Мингорисполкоме:
Мы традиционно проводим наши заседания, встречи на базе районов, на базе управлений города, всегда находятся общие темы, которые мы вместе обсуждаем, вырабатываем какие-то решения.

Совет старейшин при Мингорисполкоме обсудил развитие Минска-6

Владимир Зубрик, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений:
Встречи для них, общение друг с другом – это значимое мероприятие, когда мы выражаем слова благодарности тем людям, которые когда-то в свои годы принимали какие-то решения в городе, чтобы город развивался.

Владимир Кухарев торжественно принял в ряды Совета старейшин новых участников. Теперь в его составе 25 человек. 

# Владимир Зубрик # Владимир Белохвостов

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