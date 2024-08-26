Морские бакланы поселились на гродненских водоёмах

Изменение климата диктует новые реалии для белорусской флоры и фауны. Потепление сделало водоемы Гродненской области привлекательными для морских птиц бакланов. И теперь пернатые переселенцы представляют угрозу для местной рыбы и растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бакланы замечены на реке Неман и на озере Белое в Гродненском районе. Этот род птиц не характерен для наших широт, пернатые считаются хищниками и отличаются чрезмерным аппетитом – одна особь съедает до 3 килограммов рыбы в день, а колония – до 200 тонн за сезон. Кроме того, бакланы уничтожают древесно-кустарниковую растительность. В зонах обитания этих птиц природа практически погибает.

Александр Адаменко, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

На данный момент серьезных последствий пока мы не фиксируем, потому что вид только начал появляться массово на территории Гродненской области. Но сегодня в Беларуси достаточно законодательных актов, которые позволяют как регулировать численность бакланов: путем изъятия его из среды обитания, установки отпугивателей либо регулирование на гнездах – изъятие яиц. То есть законодатель предусмотрел варианты развития событий, в том числе с выдачей разрешения Министерства природных ресурсов. То есть ситуация остается на контроле в том числе экологов.

Но не только в Гродненской области возникла проблема с бакланами. Ранее птицы уже облюбовали Браславские озера, там руководство национального парка ежегодно держит популяцию под контролем, чтобы не допустить усугубления ситуации.