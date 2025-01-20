Какие вопросы волнуют белорусов и как сделать общество ещё более монолитным? Анонс ток-шоу «По существу»

Жить заботами людей. Какие вопросы волнуют белорусов? Кто находит решения и как сделать общество еще более монолитным? На эти вопросы вечером 20 января будут найдены ответы на площадке ток-шоу «По существу».

Стать участником дискуссии может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.