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Широкомасштабные учения ОДКБ у таджикско-афганской границы. Белорусы тоже принимают участие

19 октября 2021 09:00
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«Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие» – сразу по нескольким направлениям в Таджикистане проходит совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Широкомасштабные учения ОДКБ у таджикско-афганской границы. Белорусы тоже принимают участие-1

При разработке замысла маневров и порядка их проведения были учтены все возможные варианты развития событий на таджикско-афганской границе. «Боевое братство-2021» объединило более 5 000 человек. Задействованы 700 единиц техники, включая самолеты и вертолеты. От нашей страны в учении принимают участие около 220 военнослужащих, а также представители МЧС и внутренних войск МВД.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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