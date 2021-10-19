Широкомасштабные учения ОДКБ у таджикско-афганской границы. Белорусы тоже принимают участие

«Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие» – сразу по нескольким направлениям в Таджикистане проходит совместное оперативно-стратегическое учение ОДКБ «Боевое братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При разработке замысла маневров и порядка их проведения были учтены все возможные варианты развития событий на таджикско-афганской границе. «Боевое братство-2021» объединило более 5 000 человек. Задействованы 700 единиц техники, включая самолеты и вертолеты. От нашей страны в учении принимают участие около 220 военнослужащих, а также представители МЧС и внутренних войск МВД.