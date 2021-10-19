Ракетные испытания. Северная Корея запустила несколько снарядов в сторону Японского моря

Новости Северной Кореи. Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Она запустила несколько снарядов в сторону Японского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты считают, что КНДР разрабатывает новое вооружение для своих подводных лодок. По данным разведки пуск был произведен с места, где расположена крупная морская верфь. Военные США и Южной Кореи сейчас анализируют все данные о пуске ракет. Премьер Японии уже заявил, что испытания КНДР являются угрозой для всего мира.