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Ракетные испытания. Северная Корея запустила несколько снарядов в сторону Японского моря

19 октября 2021 09:02
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Новости Северной Кореи. Северная Корея провела очередные ракетные испытания. Она запустила несколько снарядов в сторону Японского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ракетные испытания. Северная Корея запустила несколько снарядов в сторону Японского моря-1

Специалисты считают, что КНДР разрабатывает новое вооружение для своих подводных лодок. По данным разведки пуск был произведен с места, где расположена крупная морская верфь. Военные США и Южной Кореи сейчас анализируют все данные о пуске ракет. Премьер Японии уже заявил, что испытания КНДР являются угрозой для всего мира.

Ракетные испытания. Северная Корея запустила несколько снарядов в сторону Японского моря-4

Северная Корея не первый раз пугает своими испытаниями соседей. 15 сентября она запустила в Японское море две баллистические ракеты, которые упали в экономической зоне Японии. 28 сентября отправила еще две ракеты малой дальности в том же направлении.

# Международная политика # общество # Фотофакт

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