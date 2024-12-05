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Ирина Сосновская: ни один Президент не встал на защиту людей, как Лукашенко – взял автомат и пошёл

05 декабря 2024 16:37
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Ирина Сосновская: ни один Президент не встал на защиту людей, как Лукашенко – взял автомат и пошёл-2

Ирина Сосновская, пенсионерка:
Настоящий Президент должен в первую очередь думать о людях, как будет жить народ, а потом о своей семье и о себе. Ни один Президент не встал на защиту своих людей так, как встал Лукашенко. Взял автомат и пошел. Не нахапал деньжищ и не улетел, как другие, чтобы спрятать следы. Защитник! Не для себя, а для людей.

# Интервью # Виктория Ходосок

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