Пенсионерка из Гродненской области: Лукашенко – ясновидящий!

Ирина Сосновская, пенсионерка:

А за что шли? Шли за деньги. Вы думаете, в самом деле это были патриоты? Другой страны. Это все за деньги было. Поглядите, в чем он ошибся? Ни в чем. С ковидом не ошибся. Не закрыл инфекционные больницы, не ошибся. Не закрыл границу, не ошибся – наоборот, открыл. Приезжайте, учитесь, как надо жить и что мы имеем. Ну, если так можно сказать, ясновидящий.