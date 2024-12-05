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Пенсионерка из Гродненской области: Лукашенко – ясновидящий!

05 декабря 2024 16:28
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Пенсионерка из Гродненской области: Лукашенко – ясновидящий!-2

Ирина Сосновская, пенсионерка:
А за что шли? Шли за деньги. Вы думаете, в самом деле это были патриоты? Другой страны. Это все за деньги было. Поглядите, в чем он ошибся? Ни в чем. С ковидом не ошибся. Не закрыл инфекционные больницы, не ошибся. Не закрыл границу, не ошибся – наоборот, открыл. Приезжайте, учитесь, как надо жить и что мы имеем. Ну, если так можно сказать, ясновидящий.

# Интервью # Виктория Ходосок

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