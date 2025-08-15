Лукашенко отметил позитивную тенденцию к росту оборота товаров и услуг с Индией

Александр Лукашенко поздравил Президента и премьер-министра Индии с Днем Независимости. Глава нашего государства обратил внимание, что диалог между Минском и Нью-Дели дает свой результат, и констатировал позитивную тенденцию к росту двустороннего оборота товаров и услуг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Этот праздник Индия встречает в статусе наиболее динамичной крупной экономики мира. Ваша страна уверенно шагает вперед, сохраняет свою культурную самобытность и укрепляет международные позиции. Успехи в сферах технологий, образования и экспорта служат примером для других государств.

В поздравлении премьер-министру Индии – Президент Беларуси отметил активную работу по формированию экономической и политической базы для выхода двух стран на уровень стратегического партнерства: созданы благоприятные условия для наращивания торгово-экономических связей, достигнут прогресс в реализации совместных проектов – локомотивов двустороннего взаимодействия, в том числе в промышленной, фармацевтической и оборонной сферах.