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В Беларуси запускают информационно-просветительский проект «Делай как НАДО»

16 ноября 2024 17:14
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Большинство молодых белорусов с оптимизмом смотрят в будущее. Это подчеркнули 85 % участников опроса по изучению тенденций в молодежной среде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В социологическом исследовании приняли участие более 9 тысяч респондентов. Подавляющее большинство – более 95 % – чувствуют себя защищенными и уверены, что в нашей стране реализован запрос на безопасность.

В Беларуси запускают информационно-просветительский проект «Делай как НАДО»-2

Почти 72 % опрошенных готовы включиться в диалог и обсуждать самые актуальные вопросы развития государства. Более половины нацелены на укрепление здоровья и карьерный рост. В социологическом исследовании приняли участие более 9 тысяч респондентов в возрасте от 17 до 35 лет. Анкета содержала более трех десятков вопросов из самых разных сфер жизни государства и общества. В ответ на высокий запрос молодежи на диалог в Беларуси запускают информационно-просветительский проект «Делай как НАДО».

В Беларуси запускают информационно-просветительский проект «Делай как НАДО»-4

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:
В рамках проекта мы планируем работать с тремя аудиториями – это учащаяся молодежь, студенческая и трудовые коллективы. Приглашаем к участию спикеров, которые популярны в молодежной среде. Речь идет о популярных блогерах, исполнителях, спортсменах, молодых политиках, людях, которые добиваются производственных результатов. Мы считаем, что такие неформальные встречи будут эффективны для молодых людей.

Проект«Делай как НАДО» стартует со следующей недели. Он охватит большинство крупных городов и райцентров. Хедлайнерами дискуссионных площадок станут известные артисты, спортсмены, блогеры и политики. Откровенный разговор о настоящем и будущем нашей страны – это важно.

# Павел Алексо # Государственная политика

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