Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й – Годом благоустройства

Все, чего белорусы достигли в 2024 году, будет иметь продолжение в наступившем 2025-м, который станет Годом благоустройства. Об этом объявил Александр Лукашенко в новогоднем обращении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это теплое долгожданное послание главы государства всегда с трепетом воспринимают в каждой семье. Именно после него мы встречаем год с надеждой на самое лучшее. Поздравление Президента Александра Лукашенко белорусскому народу с Новым 2025-м годом – читать здесь.

Президент поблагодарил белорусов и напомнил, что из важных для каждого лично событий складывается общая картина жизни нашей страны. Прошедший год глава государства охарактеризовал как созидательный и интересный. Мы летали в космос, строили и открывали важные объекты, собирали урожай, принимали определяющие решения и делали все, чтобы сохранить нашу страну мирной. За это каждый достоин слов благодарности.