Ковид-паспорта изменённого образца начинают действовать в Беларуси

Новости Беларуси. Ковид-паспорта измененного образца начинают действовать в Беларуси. Принципиальное отличие от прежних сертификатов – размещение в документе QR-кода для мобильного приложения «Путешествую без COVID», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, его наличие – обязательное требование в ряде государств. Таким образом, совершать туристические поездки белорусам станет проще.

Еще одним нововведением станет автоматизированная система учета лиц, вакцинированных против коронавируса. Запустить ее планируют уже к 1 апреля. На время тестовой эксплуатации будет организована ограниченная пилотная зона, а сертификаты будут выдаваться бесплатно.

Ковид-паспорта старого образца будут действительны до указанной на них даты. Но документ можно будет переоформить с учетом новых правил бесплатно.

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