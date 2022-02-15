Исполком СНГ: в Беларуси всё готово к тому, чтобы провести референдум спокойно

СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ. Такая инициатива озвучена 15 февраля на заседании Совета постпредов Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ. Такая инициатива озвучена 15 февраля на заседании Совета постпредов Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нарастающие геополитические противоречия, напряженность в международных делах требуют дальнейшей консолидации совместных действий и усилий стран – это подчеркнули представители Казахстана, заявляя Концепцию председательства в альянсе и планы.
К слову, миссия наблюдателей от СНГ уже приступила к мониторингу референдума в Беларуси. Специалисты посещают участки для голосования в регионах. Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов прибудет в Минск 23 февраля.
Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:
Нам сегодня важно встретиться с территориальными избирательными комиссиями. Встретились практически уже со всеми. Завтра я уезжаю в командировку в Гродно – встречаюсь с областной избирательной комиссией. Потом поездка в Лиду и Новогрудок. Там тоже будем встречаться с территориальными избирательными комиссиями, смотреть готовность к проведению референдума, готовность избирательных участков. Все в штатном режиме, потому что обстановка в Республике Беларусь сейчас спокойная, нормальная. И все готово к тому, чтобы провести эти выборы достойно, спокойно, в соответствии с международными нормами и внутренним законодательством Республики Беларусь.
В Исполкоме уже приступили к подготовке очередного заседания глав правительств стран СНГ. Оно пройдет в мае в Нур-Султане. Стороны намерены подписать соглашение о свободной торговле услугами между государствами, входящими в состав Содружества.