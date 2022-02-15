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Исполком СНГ: в Беларуси всё готово к тому, чтобы провести референдум спокойно

15 февраля 2022 11:14
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СНГ рассматривает вопрос о получении статуса наблюдателя при ОДКБ. Такая инициатива озвучена 15 февраля на заседании Совета постпредов Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Исполком СНГ: в Беларуси всё готово к тому, чтобы провести референдум спокойно-1

Нарастающие геополитические противоречия, напряженность в международных делах требуют дальнейшей консолидации совместных действий и усилий стран – это подчеркнули представители Казахстана, заявляя Концепцию председательства в альянсе и планы.  

К слову, миссия наблюдателей от СНГ уже приступила к мониторингу референдума в Беларуси. Специалисты посещают участки для голосования в регионах. Глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов прибудет в Минск 23 февраля.  

Исполком СНГ: в Беларуси всё готово к тому, чтобы провести референдум спокойно-4

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:
Нам сегодня важно встретиться с территориальными избирательными комиссиями. Встретились практически уже со всеми. Завтра я уезжаю в командировку в Гродно – встречаюсь с областной избирательной комиссией. Потом поездка в Лиду и Новогрудок. Там тоже будем встречаться с территориальными избирательными комиссиями, смотреть готовность к проведению референдума, готовность избирательных участков. Все в штатном режиме, потому что обстановка в Республике Беларусь сейчас спокойная, нормальная. И все готово к тому, чтобы провести эти выборы достойно, спокойно, в соответствии с международными нормами и внутренним законодательством Республики Беларусь.  

Исполком СНГ: в Беларуси всё готово к тому, чтобы провести референдум спокойно-7

В Исполкоме уже приступили к подготовке очередного заседания глав правительств стран СНГ. Оно пройдет в мае в Нур-Султане. Стороны намерены подписать соглашение о свободной торговле услугами между государствами, входящими в состав Содружества.  

# СНГ # общество # Леонид Анфимов # Ильхом Нематов # Фотофакт

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