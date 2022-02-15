Исполком СНГ: в Беларуси всё готово к тому, чтобы провести референдум спокойно

Леонид Анфимов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:

Нам сегодня важно встретиться с территориальными избирательными комиссиями. Встретились практически уже со всеми. Завтра я уезжаю в командировку в Гродно – встречаюсь с областной избирательной комиссией. Потом поездка в Лиду и Новогрудок. Там тоже будем встречаться с территориальными избирательными комиссиями, смотреть готовность к проведению референдума, готовность избирательных участков. Все в штатном режиме, потому что обстановка в Республике Беларусь сейчас спокойная, нормальная. И все готово к тому, чтобы провести эти выборы достойно, спокойно, в соответствии с международными нормами и внутренним законодательством Республики Беларусь.