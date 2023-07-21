Лукашенко на совещании по уборочной: главная претензия – низкая готовность комбайнов и хранилищ

Ситуация на полях и хозяйствах далека от идеальной. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 21 июля, на селекторном совещании во Дворце Независимости по вопросам уборочной кампании, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Главные претензии контролеров – плохая готовность зерноуборочной техники, хранилищ, а также вопросы с механизаторскими кадрами. Президент отметил, что комбайны не готовы к работе практически в каждом втором из проверенных хозяйств. Лукашенко обратил внимание, что в некоторых районах к ремонту техники даже не приступили.

Обратил внимание глава государства и на еще одну проблемы – приписки. По стране вскрыты 185 фактов, когда техника только на бумаге была в состоянии готовности. «Этого прощать никогда нельзя!» – сказал Лукашенко. Президент привел цифру: 33 зерноочистительно-сушильных комплекса готовы к работе также не были.

Больше всего таких вопиющих случаев вскрыто в Минской области, на Гродненщине и Витебщине. Лукашенко задался вопросом: зачем это очковтирательство и кого там пытаются обмануть? Вместо того чтобы просить помощи, в хозяйствах пытаются скрыть проблему. В итоге получим неубранный урожай и потери для всей страны, сказал белорусский лидер.

Очередную в списке проблем Лукашенко назвал отсутствие технического осмотра. К старту уборочной его не прошли в Гомельской области 63% комбайнов, Витебской – 59%, Могилевской – 36%.

«О каком качестве уборки мы можем говорить?» – спросил Президент. Он отметил, что год назад было дано поручение закупить для всех регионов 600 новых зерноуборочных машин. По данным на 17 июля, сельчане получили только 425 единиц этой техники.