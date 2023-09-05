III Международный форум «Трейд Диалог» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Повысить долю реализации отечественных товаров на внутреннем рынке – такая главная цель международного форума «Трейд Диалог», который принимает Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он собрал руководителей и менеджеров крупных белорусских ретейлов, а также представителей торговых организаций из ближнего зарубежья. Оптовые покупатели, дистрибьюторы встретятся лицом к лицу с поставщиками продуктов питания и непродовольственных товаров, чтобы обсудить важные потребительские тренды, насущные проблемы и возможности для эффективного взаимодействия.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Продвижение белорусских товаров non-food сегодня в тренде, и мы над этим будем работать, на одной из секций будем это обсуждать. Мы специально сделали секцию как ретейлерам, так интернет-торговле и другим участникам рынка работать с современной молодежью, которая приходит в торговлю. У нее другое мышление. И понять их, как правильно выстроить трудовые отделения с такими людьми, конечно, сегодня задача номер один.

Ольга Кайтялиди, директор маркетингового агентства ФГБНУ «ФНПЦ пищевых систем им. В.М.Горбатова» РАН (Россия):

Мне очень хочется, чтобы на вашем рынке было больше конкуренции. Чем будет больше знаний, чем будет больше понимания у производителя, как бывает по-другому... И у ретейла… Почему этот форум очень важен? Потому что ретейлеры на фронтире потребительских предпочтений. И чем больше будут ретейлеры понимать, чего ждут потребители, что ждет рынок, они будут заставлять производителей меняться. И ваш рынок будет ускоряться, будет более эффективным, конкурентным, продукты будут красивее, лучше и еще качественнее.