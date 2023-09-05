Как украсят Минск ко Дню города? Узнали о самых красивых локациях

Новости Беларуси. «Сэрца Беларусі – мой родны Мінск». Под таким девизом в 2023 году пройдут торжества в честь дня рождения белорусской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 9 и 10 сентября город зазвучит праздничными нотами и соберет тысячи гостей.

Столичные улицы уже вовсю напоминают о приближении праздника. Практически готово оформление трех основных локаций для массовых гуляний. Так, в Верхнем городе ярче стали колонны городской ратуши. Во время праздника здесь соберутся представители разных национальностей и познакомят минчан и гостей столицы со своими традициями.

Преобразился обелиск «Минск – город-герой». Украсили площадку у Дворца спорта, которая станет основным местом притяжения. До праздника на городских улицах еще появятся новые арт-объекты.

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна государственного предприятия «Минскреклама»:

В этом году в основу графики мы положили силуэты самых знаковых, самых известных зданий нашего города, которые являются достопримечательностью столицы. И это силуэтное решение выглядит и современно, и графично, и ярко. Разноцветный, яркий праздничный фон дополняет картинку, и вкупе получается очень интересное, нарядное, праздничное оформление всех локаций.