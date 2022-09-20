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Вопросы военно-патриотического воспитания в школах обсудили в 43-й гимназии Минска

20 сентября 2022 08:36
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Новости Беларуси. Сохранить героическое наследие и правду о Великой Отечественной войне. Вопросы военно-патриотического воспитания в столичных школах обсудили на встрече в 43-й гимназии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы военно-патриотического воспитания в школах обсудили в 43-й гимназии Минска-1

Там прозвучали задачи на все предстоящие учебные четверти. В диалоге приняли участие люди в погонах и те, кто непосредственно занимается воспитанием подрастающего поколения. Ведь в Год исторической памяти особо важно ничего не упустить.

Вопросы военно-патриотического воспитания в школах обсудили в 43-й гимназии Минска-4

Владимир Игнатик, начальник направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата Минска:
Это касается и вопросов профориентации. Это касается вопросов работы с учащимися начальных классов, организации музейной работы в учреждении образования. Это касается организации работы, например, стрелковой подготовки, то есть в тире и так далее. По всем направлениям. В том числе участие в республиканских конкурсах «Зарница», «Зарничка».

Вопросы военно-патриотического воспитания в школах обсудили в 43-й гимназии Минска-7

43-ю гимназию для проведения встречи выбрали неслучайно. Там базируется межшкольный центр допризывной подготовки самого крупного района Минска, Фрунзенского, и современный тир. Создан уникальный музей, экспозиция которого рассказывает «О подвиге великом и вечном».

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

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