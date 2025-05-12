«Эта песня не могла не стать хитом!» Светлана Шиманская о новой композиции и творческих планах

Светлана Шиманская, певица:

Вы знаете, песня, чем она примечательна? Эту песню написал наш белорусский композитор. Он сейчас живет и работает в России, Виталий Гордей. С Виталием меня познакомила Вера Викторовна Ткаченко. Это ее идея, ее такой посыл. Она сказала: «Светлана, нам нужен дуэт, нам нужна коллаборация с российским артистом», – и предложила Виталия.

Вы знаете, я даже не смела мечтать о таком, потому что для меня Виталий – это образец исполнителя в жанре шансон. Он брутальный, он талантливый. Я прислала ему текст, и буквально в тот же день у него случился инсайт такой: он написал музыку. И потом, вы знаете, так приятно, что у нас с Виталием сошлись музыкальные взгляды, у нас одинаковое музыкальное мышление. Я что-то предлагала по этой песне, какие-то были у меня идеи – он сразу подхватывал. То есть такая была история, что эта песня, она не могла не стать хитом. Я вам предлагаю это все проверить сегодня.