«Эта песня не могла не стать хитом!» Светлана Шиманская о новой композиции и творческих планах
Пока не поздно, открываем двери нашей студии для дорогой гости. Очаровательная Светлана Шиманская в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начинает новое утро с песни, но сначала, конечно, поговорим.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Света, расскажи, пожалуйста, о создании новой песни.
Светлана Шиманская, певица:
Вы знаете, песня, чем она примечательна? Эту песню написал наш белорусский композитор. Он сейчас живет и работает в России, Виталий Гордей. С Виталием меня познакомила Вера Викторовна Ткаченко. Это ее идея, ее такой посыл. Она сказала: «Светлана, нам нужен дуэт, нам нужна коллаборация с российским артистом», – и предложила Виталия.
Вы знаете, я даже не смела мечтать о таком, потому что для меня Виталий – это образец исполнителя в жанре шансон. Он брутальный, он талантливый. Я прислала ему текст, и буквально в тот же день у него случился инсайт такой: он написал музыку. И потом, вы знаете, так приятно, что у нас с Виталием сошлись музыкальные взгляды, у нас одинаковое музыкальное мышление. Я что-то предлагала по этой песне, какие-то были у меня идеи – он сразу подхватывал. То есть такая была история, что эта песня, она не могла не стать хитом. Я вам предлагаю это все проверить сегодня.
Ольга Бурлакова:
Света, очень хочется задать вопрос, узнать, что дальше, какие творческие планы?
Светлана Шиманская:
Вы знаете, у меня столько музыкального материала, что я решила, что в этом году, к своему дню рождения, я выпущу музыкальный сборник, состоящий из своих новых песен. Там вы увидите уже новую Светлану Шиманскую. Конечно, это будет тема продолжения того материала, что я представляла зрителям и раньше: это тема семьи, семейных ценностей, красоты отношений между мужчиной и женщиной. Но также, вы знаете, я всегда говорю своим зрителям: «Пожалуйста, пишите мне в социальных, рассказывайте о каких-то значимых событиях в своей жизни. Если вам грустно, напишите, мы погрустим с вами вместе». На основании всего этого создаются новые песни, потому что все, о чем я пою – это истории из моей жизни. То, что пережила я, то, что я чувствовала, это истории из жизни моих родных и близких, поэтому я думаю, что в этом музыкальном сборнике каждый найдет свою историю.
Подробности – в видео.