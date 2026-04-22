На Форуме регионов Беларуси и России планируется заключить договоров более чем на 1 млрд рублей

На XIII Форуме регионов Беларуси и России планируют подписать контракты более чем на миллиард рублей. Такую сумму озвучили в Совете Республики, где сегодня, 22 апреля, вновь собрался оргкомитет подготовки масштабного мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоящий Форум регионов пройдет 25 и 26 июня в Минске и столичной области. В нем примут участие представители всех областей нашей страны и большинства регионов России. В первый день запланирована работа десяти тематических секций – от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения.
Во второй день состоятся встреча спикеров парламентов с губернаторами и пленарное заседание. На форуме планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. Параллельно в Минском международном выставочном центре пройдет выставка-ярмарка с участием белорусских предприятий и бизнеса, а также 14 российских регионов.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
По итогам работы за 2025 год один экспорт в Российскую Федерацию составил более 50 миллиардов долларов США. Мы никогда таких значений не достигали. Говорят, совершенству предела нет, поэтому надо собираться, надо обсуждать, надо дополнять еще нашим продуктом наши продовольственные полки, надо обсуждать для того, чтобы обеспечить выпуск наших совместных товаров, совместных продуктов, которые могли бы совмещать. Сегодня импортный товар могли бы принимать ключевое значение в обороноспособности нашей страны, ну и в экономическом развитии.
Региональное сотрудничество остается локомотивом союзной экономики. За 10 лет форум прошел путь от площадки для обсуждения агропромышленной кооперации до главного интеграционного инструмента. Было подписано сотни соглашений и несколько тысяч двусторонних контрактов, общая сумма которых превысила 20 миллиардов рублей. Тесная кооперация в различных секторах – от промышленности до сельского хозяйства – укрепляет экономический суверенитет как Беларуси, так и России.