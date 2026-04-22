На Форуме регионов Беларуси и России планируется заключить договоров более чем на 1 млрд рублей

На XIII Форуме регионов Беларуси и России планируют подписать контракты более чем на миллиард рублей. Такую сумму озвучили в Совете Республики, где сегодня, 22 апреля, вновь собрался оргкомитет подготовки масштабного мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящий Форум регионов пройдет 25 и 26 июня в Минске и столичной области. В нем примут участие представители всех областей нашей страны и большинства регионов России. В первый день запланирована работа десяти тематических секций – от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения.

Во второй день состоятся встреча спикеров парламентов с губернаторами и пленарное заседание. На форуме планируется подписать десятки соглашений, меморандумов и дорожных карт между регионами и предприятиями. Параллельно в Минском международном выставочном центре пройдет выставка-ярмарка с участием белорусских предприятий и бизнеса, а также 14 российских регионов.