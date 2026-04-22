Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»

Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга крупного переработчика молочной продукции «Савушкин продукт». Об этом стало известно во время посещения предприятия председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данное решение позволит обновить производство и сделает его более рентабельным. Так, к новому году на комбинате планируют провести полную реконструкцию – заменить оборудование. На первом этапе в цехах будут выпускать творожные сырки – до 40 тонн в сутки. Запустят линии по производству творога и сливочного масла. При полной модернизации для работников улучшатся условия труда.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

На совещании по развитию Витебской области и по тем проблемным вопросам, которые озвучил Президент нашей страны, была четко поставлена задача: мы прежде всего обязаны сохранить трудовые коллективы, а предприятия должны работать эффективно. Поэтому в соответствии с поручением Президента нашей страны по Полоцкому молочному комбинату было принято абсолютно правильное и выверенное решение, тогда когда сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции.