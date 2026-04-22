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Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»

22 апреля 2026 13:48
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Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга крупного переработчика молочной продукции «Савушкин продукт». Об этом стало известно во время посещения предприятия председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»-2

Данное решение позволит обновить производство и сделает его более рентабельным. Так, к новому году на комбинате планируют провести полную реконструкцию – заменить оборудование. На первом этапе в цехах будут выпускать творожные сырки – до 40 тонн в сутки. Запустят линии по производству творога и сливочного масла. При полной модернизации для работников улучшатся условия труда.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
На совещании по развитию Витебской области и по тем проблемным вопросам, которые озвучил Президент нашей страны, была четко поставлена задача: мы прежде всего обязаны сохранить трудовые коллективы, а предприятия должны работать эффективно. Поэтому в соответствии с поручением Президента нашей страны по Полоцкому молочному комбинату было принято абсолютно правильное и выверенное решение, тогда когда сюда зайдет крупный переработчик молочной продукции.

Полоцкий молочный комбинат войдет в состав холдинга «Савушкин продукт»-4

Александр Савчиц, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт»:
У нас есть команда, есть строители которые участвовали во всех стройках этих заводов. Мы знаем с чего начинать, знаем, что нужно делать и будем делать. А людей мы привлекаем к себе, берем в свой штат. Если будет сырье в области, возможно, мы цех построим на тонн 50-60. Это уже другой вопрос, но предприятие задышит совсем по другому.

На первом этапе на реконструкцию предприятие направят около 70 миллионов евро. Коллектив будет сохранен. Работники пройдут дополнительное специальное обучение, чтобы обслуживать высокотехнологичное оборудование.

# Наталья Кочанова # Александр Савчиц # Предприятия Беларуси

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