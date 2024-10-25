Лукашенко о СБП: «Вы очень важное, надежное звено в системе национальной безопасности»

Создавалась она в сложнейший период, 1990-е годы. Нужны были сильные люди, ведь другие бы просто не справились с теми задачами, которые тогда стояли перед страной, отметил Александр Лукашенко. Вместе с тем, перед молодым главой государства также стоял вопрос: как должен выглядеть силовой блок страны и кому доверить безопасность высших должностных лиц Беларуси, специальных объектов и высоких иностранных гостей. Поэтому в первый состав Службы безопасности Президента отбирали лучших из силовых структур.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужны были не просто профессионалы в погонах. А, во-первых, беззаветно преданные своей стране офицеры, умные и ответственные патриоты, которые исполняют воинский долг и не предадут за 30 сребреников. Пришли лучшие из лучших. Эта практика сохраняется до сих пор. Вы очень важное, надежное звено в системе национальной безопасности. Недаром ваш девиз – «Служба без права на ошибку» (уж действительно, права на ошибку у вас нет). Да, ваши успехи чаще всего так и остаются под грифом «секретно». Вы должны быть эффективны и невидимы. Такое служение Родине не каждому по силам. Не многие рискнут выбрать такой профессиональный путь, где нужно быть постоянно в готовности, постоянно готовыми к действию. Любой из вас в случае чрезвычайных обстоятельств закроет собой не только охраняемое лицо, но и мирных граждан, женщин, стариков, детей, в конце концов, – свою страну. Это и есть наивысшая духовно-нравственная миссия настоящего защитника.

Президент обратил внимание, что Служба безопасности сейчас оснащена самой современной техникой, оружием, средствами защиты и является одним из наиболее боеспособных и подготовленных воинских формирований. Тем временем в работе иностранных спецслужб сегодня наблюдается кризис. Александр Лукашенко привел несколько примеров: только за последний год в США неоднократно покушались на Дональда Трампа, а премьер-министра Словакии не уберегли от пуль – покушение случилось на митинге, в присутствии личной охраны. Как отметил белорусский лидер, недоработки в работе спецслужб – закономерность времени: в мире полно горячих конфликтов, меняется архитектура безопасности, а риски и угрозы только возрастают.