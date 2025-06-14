МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

МИД РФ призвал граждан России отказаться от поездок на территорию Израиля и Ирана до момента стабилизации ситуации, пишет ТАСС.

Российское дипведомство призывает российских граждан воздержаться от поездок в Израиль и Иран. Причиной выступает резкое обострение конфликта на территории Ближнего Востока. Рекомендуется в срочном порядке «покинуть небезопасные районы», – подчеркнули в ведомстве.

Также в сообщении указывается, что при нахождении в зоне конфликта следует «проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей (торговые центры, транспорт и др.). Неукоснительно выполнять указания местных властей, при опасности направляться в укрытия/убежища».

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