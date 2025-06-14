Западные страны наращивают военное присутствие у российских границ

Власти стран Запада намерены активно нарастить военное присутствие рядом с российскими границами, пишет РИА Новости. Оправданием подобных действий для европейских участников НАТО служат якобы существующие планы РФ по эскалации.

По словам главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль, военные действия в Украине Москвой рассматриваются в качестве трамплина, а далее РФ способна направить «зеленых человечков», к примеру, на территорию Эстонии, чтобы проверить статью 5-ю устава Североатлантического альянса. Он утверждает, что в планах у Кремля – дальнейшая эскалация против Запада «с помощью гибридной тактики».

Москва многократно твердо отрицала указанные намерения. Однако фразы о «российской угрозе» продолжают звучать регулярно от западных политических деятелей и СМИ.

В январе НАТО запущена миссия Baltic Sentry. По официальной версии, она занимается патрулирование Балтийского моря и предотвращением диверсий на подводных коммуникациях. Неофициальная задача миссии – военное сдерживание РФ на данном направлении.

3 июня ВМС Альянса начали в Балтийском море учения Baltops 2025, участие в которых принимают около 50 кораблей, среди которых представлены ракетный эсминец Paul Ignatius, штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США, фрегат Bayern из ФРГ, британская группа патрульных вымпелов P2000. Задействована авиация.

