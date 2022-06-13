«Манекены полностью реалистичны». Студенты Гродненского медуниверситета начали сдавать сессию в учебной клинике

Новости Беларуси. Практика становится неотъемлемой частью учебного процесса. В Гродно студенты-медики начали сдавать сессию в симуляционном центре при университете. По сути, это высокотехнологичная учебная клиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше 20 кабинетов, где создана реалистичная имитация различных медицинских ситуаций. От принятия родов и проведения сердечно-легочной реанимации до выполнения всех видов, даже наиболее сложных – лапароскопических операций. Впервые студенты лечебного факультета сдавали не только теорию по предмету «Анестезиология и реанимация», но и практику. Тянули экзаменационные билеты с заданием и приступали к манипуляциям. Регламент – на каждого 10 минут. Время, конечно, учебное, ведь в жизни счет порой идет на секунды. Потому каждое действие будущего врача должно быть отточено до мелочей.

Станислав Якубюк, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Экзамен по анестезиологии всегда является важным, потому что это все-таки предмет, который стоит на грани между жизнью и смертью человека. Поэтому знание правильного проведения сердечно-легочной реанимации, способов оказания помощи человеку в терминальных и агональных состояниях может спасти жизнь. Поэтому оценю, что этот экзамен очень важный. Экзамен сложный.

Валерия Бутько, начальник симуляционно-аттестационного центра Гродненского государственного медицинского университета:

Все манекены сделаны таким образом, что они полностью подстроены под человеческую ткань, полностью реалистичны, начиная даже с базовых. Все манекены в основном идут с обратной связью. То есть студент выполняет сердечно-легочную реанимацию, это 30 к 2, и манекен ему потом (планшет либо компьютер) выдает оценку: правильность или неправильность выполнения практического навыка. Точно так же и с лапароскопическими операциями.