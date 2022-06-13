По всей территории Гомельской области ввели запрет на посещение лесов

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за гроз и дождей объявлен в нашей стране. В зону синоптической турбулентности попадут западные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там будет прохладнее, а вот по юго-востоку 13 июня ожидается до +29 градусов.

Вся палитра атмосферного разнообразия белорусского лета наблюдалась и в минувшие выходные. Где-то люди изнемогали от жары, а где-то ущерб нанес ураганный ветер и сильный град. Карта выпадения осадков далеко не равномерная.