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По всей территории Гомельской области ввели запрет на посещение лесов

13 июня 2022 08:08
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности из-за гроз и дождей объявлен в нашей стране. В зону синоптической турбулентности попадут западные районы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там будет прохладнее, а вот по юго-востоку 13 июня ожидается до +29 градусов.

По всей территории Гомельской области ввели запрет на посещение лесов-1

Вся палитра атмосферного разнообразия белорусского лета наблюдалась и в минувшие выходные. Где-то люди изнемогали от жары, а где-то ущерб нанес ураганный ветер и сильный град. Карта выпадения осадков далеко не равномерная.

По всей территории Гомельской области ввели запрет на посещение лесов-4

Из-за засухи по всей территории Гомельской области и в ряде регионов на юго-востоке введены запреты и ограничения на посещение лесов. В целом, речь идет о 80 районах Беларуси.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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