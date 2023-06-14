Александр Лукашенко поздравил Павла Мариева с 85-летием
Новости Беларуси. Герой Беларуси, доктор технических наук, заслуженный работник промышленности. Павел Мариев отмечает сегодня юбилей – 85 лет. Имя этого выдающегося человека не одно десятилетие ассоциируется с производством белорусской карьерной техники. С днем рождения Павла Лукьяновича поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Весь Ваш жизненный путь – это яркий пример исключительного профессионализма и беззаветного служения родной стране. Вы настоящий герой нашего времени, заслуги которого благодарный народ отметил высочайшим званием Героя Беларуси. Свой конструкторский, а затем и управленческий талант Вы отдали Белорусскому автомобильному заводу, где трудились почти полвека, полтора десятка лет крепко держа в руках штурвал флагмана отечественного автопрома.
Путь к креслу генерального директора «БелАЗа» начался для Павла Мариева с должности техника. Предприятие он возглавил в непростые 90-е годы и смог сделать почти невозможное: не только сохранить завод и его уникальный коллектив, но и придать новый импульс развитию, вывести производство карьерной техники на лидирующие позиции на мировом рынке.