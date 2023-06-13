В 98 районах Беларуси сохраняются запреты и ограничения на посещение лесов

Новости Беларуси. На большей части территории Минской области, а по Витебской и Могилевской местами сегодня, 13 июня, сохранится 5-й класс пожарной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 98-х районах Беларуси. Мера вынужденная. С начала жаркого сезона в Беларуси произошло больше 300 возгораний. Главная причина – неосторожное обращение с огнем. Большой надежды на изменение характера погоды пока нет. Лишь по южной половине страны сегодня местами пройдут кратковременные дожди.