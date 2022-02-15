Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?

Каждая женщина с возрастом сталкивается с физическими и психологическими изменениями, в частности постменопаузальным периодом. Этот процесс вызывает ряд симптомов, которые зачастую приносят дискомфорт. Его можно ненадолго отсрочить, если отказаться от вредных привычек. Высыпаться, поддерживать хорошую физическую форму, избегать стрессов, правильно питаться и выполнять рекомендации врача. Особенно актуально это для женщин с плохой наследственностью.

Далья Эль-Диэфи, гинеколог медицинского центра «Нордин»:

Средний возраст наступления менопаузы – 51 год, но она может наступать как раньше, так и позже. Первые симптомы – это классические приливы, когда женщине становится то жарко, то холодно, меняет одежду, так как она быстро вспотела, потом ей стало тут же холодно.

Повышенное давление и тахикардия также могут сильно беспокоить женщин. Об этих симптомах знают кардиологи и гинекологи. По анализам гормонов можно увидеть изменения, которые характерны для менопаузального периода.

Далья Эль-Диэфи:

Сегодня медицина обладает современными методами лечения, которых бояться не стоит. В первую очередь женщина может самостоятельно даже или, придя к врачу, доктор назначит ей растительные препараты. Растительные препараты в основном не имеют противопоказаний, они эффективны, если они женщине помогают, то женщина их может использовать столько, сколько ей необходимо, причем не надо делать какие-то специальные контроли и обследования. Это является безопасным.

Если растительные препараты не помогают, врач назначает обследования – это маммография, УЗИ органов малого таза, консультация флеболога и лабораторные исследования. И по показаниям гормональную терапию.

Далья Эль-Диэфи:

Здесь необходим подбор определенных препаратов, тут учитывается патология женщины сопутствующая, оперирована женщина или нет. В зависимости от всех этих показателей доктор назначает менопаузальную гормональную терапию. Но назначив ее, все равно женщина имеет риски. Одним из этих рисков является рак молочной железы.