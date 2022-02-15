Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?
Каждая женщина с возрастом сталкивается с физическими и психологическими изменениями, в частности постменопаузальным периодом. Этот процесс вызывает ряд симптомов, которые зачастую приносят дискомфорт. Его можно ненадолго отсрочить, если отказаться от вредных привычек. Высыпаться, поддерживать хорошую физическую форму, избегать стрессов, правильно питаться и выполнять рекомендации врача. Особенно актуально это для женщин с плохой наследственностью.
Далья Эль-Диэфи, гинеколог медицинского центра «Нордин»:
Средний возраст наступления менопаузы – 51 год, но она может наступать как раньше, так и позже. Первые симптомы – это классические приливы, когда женщине становится то жарко, то холодно, меняет одежду, так как она быстро вспотела, потом ей стало тут же холодно.
Повышенное давление и тахикардия также могут сильно беспокоить женщин. Об этих симптомах знают кардиологи и гинекологи. По анализам гормонов можно увидеть изменения, которые характерны для менопаузального периода.
Далья Эль-Диэфи:
Сегодня медицина обладает современными методами лечения, которых бояться не стоит. В первую очередь женщина может самостоятельно даже или, придя к врачу, доктор назначит ей растительные препараты. Растительные препараты в основном не имеют противопоказаний, они эффективны, если они женщине помогают, то женщина их может использовать столько, сколько ей необходимо, причем не надо делать какие-то специальные контроли и обследования. Это является безопасным.
Если растительные препараты не помогают, врач назначает обследования – это маммография, УЗИ органов малого таза, консультация флеболога и лабораторные исследования. И по показаниям гормональную терапию.
Далья Эль-Диэфи:
Здесь необходим подбор определенных препаратов, тут учитывается патология женщины сопутствующая, оперирована женщина или нет. В зависимости от всех этих показателей доктор назначает менопаузальную гормональную терапию. Но назначив ее, все равно женщина имеет риски. Одним из этих рисков является рак молочной железы.
Правильно подобранная терапия и соблюдение всех рекомендаций специалиста помогут пережить такой непростой период с легкостью и сгладить неприятные симптомы.
Далья Эль-Диэфи:
Сегодня для женщин в таком сложном периоде есть лечение и есть препараты. Сидеть и думать, что это само пройдет… Не пройдет, потому что иногда приливы могут длиться от года до 16, в литературе описаны случаи, что даже до 20 лет. Представляете, до 70 лет женщина имеет приливы – это ужасное качество жизни. Поэтому не сидите дома, если у вас есть жалобы, плохое самочувствие, обязательно обращайтесь к врачу.
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