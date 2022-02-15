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Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?

15 февраля 2022 10:03
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Каждая женщина с возрастом сталкивается с физическими и психологическими изменениями, в частности постменопаузальным периодом. Этот процесс вызывает ряд симптомов, которые зачастую приносят дискомфорт. Его можно ненадолго отсрочить, если отказаться от вредных привычек. Высыпаться, поддерживать хорошую физическую форму, избегать стрессов, правильно питаться и выполнять рекомендации врача. Особенно актуально это для женщин с плохой наследственностью.

Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?-1

Далья Эль-Диэфи, гинеколог медицинского центра «Нордин»:
Средний возраст наступления менопаузы – 51 год, но она может наступать как раньше, так и позже. Первые симптомы – это классические приливы, когда женщине становится то жарко, то холодно, меняет одежду, так как она быстро вспотела, потом ей стало тут же холодно.

Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?-4

Повышенное давление и тахикардия также могут сильно беспокоить женщин. Об этих симптомах знают кардиологи и гинекологи. По анализам гормонов можно увидеть изменения, которые характерны для менопаузального периода.

Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?-7

Далья Эль-Диэфи:
Сегодня медицина обладает современными методами лечения, которых бояться не стоит. В первую очередь женщина может самостоятельно даже или, придя к врачу, доктор назначит ей растительные препараты. Растительные препараты в основном не имеют противопоказаний, они эффективны, если они женщине помогают, то женщина их может использовать столько, сколько ей необходимо, причем не надо делать какие-то специальные контроли и обследования. Это является безопасным.

Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?-10

 

Если растительные препараты не помогают, врач назначает обследования – это маммография, УЗИ органов малого таза, консультация флеболога и лабораторные исследования. И по показаниям гормональную терапию.

Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?-13

Далья Эль-Диэфи:
Здесь необходим подбор определенных препаратов, тут учитывается патология женщины сопутствующая, оперирована женщина или нет. В зависимости от всех этих показателей доктор назначает менопаузальную гормональную терапию. Но назначив ее, все равно женщина имеет риски. Одним из этих рисков является рак молочной железы.

Дискомфорт при менопаузе. Можно ли улучшить состояние без врача?-16

Правильно подобранная терапия и соблюдение всех рекомендаций специалиста помогут пережить такой непростой период с легкостью и сгладить неприятные симптомы.

Далья Эль-Диэфи:
Сегодня для женщин в таком сложном периоде есть лечение и есть препараты. Сидеть и думать, что это само пройдет… Не пройдет, потому что иногда приливы могут длиться от года до 16, в литературе описаны случаи, что даже до 20 лет. Представляете, до 70 лет женщина имеет приливы – это ужасное качество жизни. Поэтому не сидите дома, если у вас есть жалобы, плохое самочувствие, обязательно обращайтесь к врачу.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Далья Эль-Диэфи # Фотофакт

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