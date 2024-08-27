Весной это место превращается в настоящую Венецию – чем интересен мост через Дисну?

Мы приехали в самый маленький город Беларуси, Дисну. Хоть обойти его можно всего за полтора часа, если останавливаться возле каждой достопримечательности, здесь с удовольствием можно провести все выходные.

Мост 1906-1907 годов – фаворит всех туристов. Здесь открываются нереальные виды на Дисенку – так ласково величают горожане свою реку. Пышные островки зелени, брутальная металлическая конструкция – просто восторг. Он связывает старый и новый город. Выпускники здесь встречают рассветы, молодожены вешают замочки, путешественники загадывают желания. Весной это место превращается в настоящую Венецию, своенравная Дисна разливается от души.

Ольга Сморщек, заведующая филиалом «Миорский районный центр детей и молодежи» г. Дисна:

Это самый уникальный мост, наверное, во всей Беларуси. У него двойное опорное строение, каменные своды и металлическая опора. Плюс еще в чем его уникальность: в 2022 году, когда шла реставрация моста, было экспериментально к деревянному покрытию сделать асфальтное тонкое покрытие. Что придает, во-первых, дереву большую прочность и плюс – это стабильность и безопасность. Вы видите две конструкции дугообразные, а одна плоскостная. В период, когда шло освобождение нашего города, немцы при отступлении взорвали эту часть моста, чтобы танковая дивизия, которая освобождала город, не смогла прорваться через мост. Однако в 1948 году все-таки был мост реставрирован, и привезен этот мостовой пролет из германского города.