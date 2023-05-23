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Лукашенко о принципиальном вопросе в здравоохранении: люди вправе видеть отдачу

23 мая 2023 08:20
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Для отечественного здравоохранения государство делает все возможное. Средства на ремонт, оснащение, заработные платы и лекарства выделяются колоссальные. Люди вправе видеть отдачу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 23 мая, на совещании по актуальным вопросам здравоохранения, сообщает пресс-служба белорусского лидера. 

Лукашенко о принципиальном вопросе в здравоохранении: люди вправе видеть отдачу-1

Фото: president.gov.by

Белорусский лидер обратил внимание, что медицина – это не только лечение пациентов, но и важнейшая составляющая безопасности любой страны. Без здоровой нации экономики не будет, сказал Лукашенко. Без дисциплины, без готовности правильно реагировать на современные вызовы не будет суверенитета и независимости. 

По словам главы государства, в отечественном здравоохранении есть целый ряд достижений, делается многое. Но в последнее время поступает и много нареканий на качество оказания медицинской помощи и отсутствие надлежащего порядка в медучреждениях. Недостатки изучала рабочая группа, созданная по поручению главы государства. 

«Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу, как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было», – обозначил Александр Лукашенко. Президент задался вопросом, как лечат людей в малых городах, поселках и агрогородках. 

# Медицина # общество # Александр Лукашенко

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