Лукашенко о принципиальном вопросе в здравоохранении: люди вправе видеть отдачу

Для отечественного здравоохранения государство делает все возможное. Средства на ремонт, оснащение, заработные платы и лекарства выделяются колоссальные. Люди вправе видеть отдачу. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, 23 мая, на совещании по актуальным вопросам здравоохранения, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Белорусский лидер обратил внимание, что медицина – это не только лечение пациентов, но и важнейшая составляющая безопасности любой страны. Без здоровой нации экономики не будет, сказал Лукашенко. Без дисциплины, без готовности правильно реагировать на современные вызовы не будет суверенитета и независимости.

По словам главы государства, в отечественном здравоохранении есть целый ряд достижений, делается многое. Но в последнее время поступает и много нареканий на качество оказания медицинской помощи и отсутствие надлежащего порядка в медучреждениях. Недостатки изучала рабочая группа, созданная по поручению главы государства.

«Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу, как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было», – обозначил Александр Лукашенко. Президент задался вопросом, как лечат людей в малых городах, поселках и агрогородках.