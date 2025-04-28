В Минске состоялся VIII Международный автопробег «По дорогам Победы»

Из российского Волгограда в Минск и затем снова в Волгоград. В белорусской столице сегодня, 28 апреля, встречали VIII Международный автопробег «По дорогам Победы». В Минске, в штаб-квартире СНГ, участников патриотического проекта ожидала обширная деловая программа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь в рамках научно-практической конференции обсуждали внедрение новых технологий в дорожном строительстве: от применения инновационных материалов до внедрения интеллектуальных транспортных систем. Актуальная на все времена тема – безопасность движения. В этом смысле штаб-квартира СНГ стала площадкой для обмена опытом и новациями, которые внедряют в государствах Содружества. И, все же, стержневая тема проекта – историческая память – то, что нас объединяет.

Бури Каримов, председатель Межправительственного совета дорожников СНГ:

Основное мероприятие – это постоянный, передвижной международный научно-практический семинар. То есть все машины, оборудованные рациями, мы говорим друг друга, слышим, отмечаем, радуемся приближающемуся празднику. И по своей профессии задаем вопрос, и отвечаем, и смотрим, какое состояние дорог, и что нам сделать не только в Союзном государстве и в других странах СНГ, чтобы улучшить состояние дорог и развивать, особенно развивать инфраструктуру дорог, инфраструктуру международных транспортных коридоров.

Завтра участники автопробега отправится в мемориальный комплекс «Хатынь». Всего за время проекта они проедут более 3 тысяч километров. Маршрут автопробега проложен по дорогам и городам Союзного государства. Это – Брест, Минск, Полоцк, Псков, Санкт-Петербург, Тверь, Москва, Тула, Рязань, Тамбов, Саратов и Волгоград.