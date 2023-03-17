Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?

Мы продолжаем свой рассказ о пребывании в «Ружа Хутар». И сегодня мы отправляемся в столовую. А вот и мои ребята.
Мы продолжаем свой рассказ о пребывании в «Ружа Хутар». И сегодня мы отправляемся в столовую. А вот и мои ребята.
Вчера прочла в буклете, что здесь организовано трехразовое питание с возможностью выбора индивидуального меню. И вчера я уже сделала заказ. Пойдемте посмотрим.
Вы только посмотрите на это обилие напитков. Здесь и апельсиновый сок, и компот из чернослива с сахаром и без сахара.
А супов сколько! Щи по-уральски со сметаной. Дальше тоже что-то вкусненькое.
Салатики из свежих овощей. Как аппетитно все это выглядит.
Встретила управляющего столовой. Юрий, проходила по вашему залу и увидела кабинет диет-сестры. Мне кажется, это очень редкое явление. Чем она может помочь?
Юрий Мелешкевич, управляющий столовой ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Мы клиентоориентированная организация и заинтересованы в удовлетворении потребностей каждого клиента. Диет-сестра выполняет функцию подбора наиболее сбалансированного рациона питания для отдыхающих. В основном у нас используется общий дневной рацион. А если точечно. То мы подходим к каждому клиенту индивидуально.
Азу из говядины, как вы вчера заказывали. Приятного аппетита!
– Да, это действительно то, что я и заказывала. Ребята, а у вас как?
– Очень вкусно!
– Какие планы на вечер?
– Как и договаривались, в кафе.
*На правах рекламы.
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