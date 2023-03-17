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Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?

17 марта 2023 09:43
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Мы продолжаем свой рассказ о пребывании в «Ружа Хутар». И сегодня мы отправляемся в столовую. А вот и мои ребята.

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-1

Вчера прочла в буклете, что здесь организовано трехразовое питание с возможностью выбора индивидуального меню. И вчера я уже сделала заказ. Пойдемте посмотрим.

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-4

Вы только посмотрите на это обилие напитков. Здесь и апельсиновый сок, и компот из чернослива с сахаром и без сахара.

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-7

А супов сколько! Щи по-уральски со сметаной. Дальше тоже что-то вкусненькое.

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-10

Салатики из свежих овощей. Как аппетитно все это выглядит.

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-13

Встретила управляющего столовой. Юрий, проходила по вашему залу и увидела кабинет диет-сестры. Мне кажется, это очень редкое явление. Чем она может помочь?

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-16

Юрий Мелешкевич, управляющий столовой ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Мы клиентоориентированная организация и заинтересованы в удовлетворении потребностей каждого клиента. Диет-сестра выполняет функцию подбора наиболее сбалансированного рациона питания для отдыхающих. В основном у нас используется общий дневной рацион. А если точечно. То мы подходим к каждому клиенту индивидуально.

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-19

Азу из говядины, как вы вчера заказывали. Приятного аппетита!

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-22

– Да, это действительно то, что я и заказывала. Ребята, а у вас как?
– Очень вкусно!

Диет-сестра составит полезное меню, а блюда можно заказывать индивидуально. Как кормят в столовой «Ружанского»?-25

– Какие планы на вечер?
– Как и договаривались, в кафе.

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