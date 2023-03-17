«С этим народом нужно дружить». Белорусский врач поделился впечатлениями о миссии в Сирии

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе:

Условия были достаточно непростые со всех сторон. Обращались за медицинской помощью не только люди, пострадавшие от землетрясений. Мы понимаем, что в условиях ведения боевых действий и нехватка врачей, и нехватка лекарств – все это усложняло задачу. Наши медики успешно справились с теми задачами, которые были поставлены перед ними. Опыт, который получили наши военные медики, уникален и дорогого стоит. Я уверен, что эта миссия войдет как миссия добрых сердец в историю Беларуси.