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«С этим народом нужно дружить». Белорусский врач поделился впечатлениями о миссии в Сирии

17 марта 2023 09:38
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Новости Беларуси. На аэродроме Мачулищи сегодня, 17 марта, торжественно встречали белорусских военных медиков, которые на протяжении месяца оказывали помощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С этим народом нужно дружить». Белорусский врач поделился впечатлениями о миссии в Сирии-1

Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе:
Условия были достаточно непростые со всех сторон. Обращались за медицинской помощью не только люди, пострадавшие от землетрясений. Мы понимаем, что в условиях ведения боевых действий и нехватка врачей, и нехватка лекарств – все это усложняло задачу. Наши медики успешно справились с теми задачами, которые были поставлены перед ними. Опыт, который получили наши военные медики, уникален и дорогого стоит. Я уверен, что эта миссия войдет как миссия добрых сердец в историю Беларуси.

«С этим народом нужно дружить». Белорусский врач поделился впечатлениями о миссии в Сирии-4

Павел Зарецкий, врач-невролог госпитального отделения медицинского отряда спецназначения:
Люди довольны, что съездили туда, и получили этот опыт, и помогли людям. Они реально были нам очень благодарны. Порой сами приносили, например, какую-то вкусную местную выпечку, кофе угощали всегда, сладости восточные. Очень дружелюбный народ. Я считаю, что с этим народом нужно дружить и поддерживать взаимоотношения.

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# Беларусь-Сирия # общество # Леонид Касинский # Павел Зарецкий # Фотофакт

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