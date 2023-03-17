«С этим народом нужно дружить». Белорусский врач поделился впечатлениями о миссии в Сирии

Новости Беларуси. На аэродроме Мачулищи сегодня, 17 марта, торжественно встречали белорусских военных медиков, которые на протяжении месяца оказывали помощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На аэродроме Мачулищи сегодня, 17 марта, торжественно встречали белорусских военных медиков, которые на протяжении месяца оказывали помощь пострадавшим от землетрясения жителям Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе:
Условия были достаточно непростые со всех сторон. Обращались за медицинской помощью не только люди, пострадавшие от землетрясений. Мы понимаем, что в условиях ведения боевых действий и нехватка врачей, и нехватка лекарств – все это усложняло задачу. Наши медики успешно справились с теми задачами, которые были поставлены перед ними. Опыт, который получили наши военные медики, уникален и дорогого стоит. Я уверен, что эта миссия войдет как миссия добрых сердец в историю Беларуси.
Павел Зарецкий, врач-невролог госпитального отделения медицинского отряда спецназначения:
Люди довольны, что съездили туда, и получили этот опыт, и помогли людям. Они реально были нам очень благодарны. Порой сами приносили, например, какую-то вкусную местную выпечку, кофе угощали всегда, сладости восточные. Очень дружелюбный народ. Я считаю, что с этим народом нужно дружить и поддерживать взаимоотношения.
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