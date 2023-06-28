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Полевой лагерь «Спасатель-2023». Как дети проводят время на берегу Вилейского водохранилища

28 июня 2023 08:17
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Новости Беларуси. Ночлег в палатках, завтрак на полевой кухне и спортивные состязания. Это лишь часть распорядка дня в детском лагере МЧС на берегу Вилейского водохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полевой лагерь «Спасатель-2023». Как дети проводят время на берегу Вилейского водохранилища-1

Здесь за звание лучших борются представители регионов страны и столицы. Конкурсы на ловкость, оказание первой помощи, знание правил безопасности. Самым ярким и зрелищным стал палаточный городок. Участники обустраивали и презентовали свои лагеря по тематике «170 лет пожарной службе Беларуси».

Полевой лагерь «Спасатель-2023». Как дети проводят время на берегу Вилейского водохранилища-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Достаточно много ребят, которые в последующем поступают в университеты гражданской защиты, ведомства системы национальной безопасности. Становятся офицерами, чтобы защищать нашу любимую Беларусь.

Полевой лагерь «Спасатель-2023». Как дети проводят время на берегу Вилейского водохранилища-7

Завершится полевой лагерь в пятницу, 30 июня. Победители и призеры получат дипломы и ценные призы, на память останутся впечатления.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Фотофакт

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