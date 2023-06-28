Полевой лагерь «Спасатель-2023». Как дети проводят время на берегу Вилейского водохранилища

Новости Беларуси. Ночлег в палатках, завтрак на полевой кухне и спортивные состязания. Это лишь часть распорядка дня в детском лагере МЧС на берегу Вилейского водохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь за звание лучших борются представители регионов страны и столицы. Конкурсы на ловкость, оказание первой помощи, знание правил безопасности. Самым ярким и зрелищным стал палаточный городок. Участники обустраивали и презентовали свои лагеря по тематике «170 лет пожарной службе Беларуси».

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Достаточно много ребят, которые в последующем поступают в университеты гражданской защиты, ведомства системы национальной безопасности. Становятся офицерами, чтобы защищать нашу любимую Беларусь.