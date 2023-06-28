Депутаты Палаты представителей рассмотрят законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты по вопросам судоустройства и статуса судей, а также местного управления и самоуправления, проект Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране окружающей среды, о городском электрическом транспорте и метрополитене. В одном чтении планируется обсудить исполнение бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В повестке дня всего 13 вопросов, в их числе ратификация соглашения между Беларусью и Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.