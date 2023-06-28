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Депутаты Палаты представителей рассмотрят законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей

28 июня 2023 08:07
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Новости Беларуси. Заседание 9-й сессии Палаты представителей сегодня, 28 июня, в Овальном зале парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей рассмотрят законопроект по вопросам судоустройства и статуса судей-1

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты по вопросам судоустройства и статуса судей, а также местного управления и самоуправления, проект Кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об охране окружающей среды, о городском электрическом транспорте и метрополитене. В одном чтении планируется обсудить исполнение бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В повестке дня всего 13 вопросов, в их числе ратификация соглашения между Беларусью и Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

# Закон # общество # Фотофакт

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