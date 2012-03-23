56 представительниц прекрасного пола стали лауреатами конкурса «Женщина года»

Им под силу воспитать 10 детей, совершить удачный дебют в бизнесе, победить на Олимпиаде, будучи в инвалидной коляске, и блестяще исполнять любую роль. Сегодня названы имена женщин 2011 года.

В нынешнем году лауреатами конкурса в 11 номинациях стали 56 представительниц прекрасного пола. Конкурс проходит четвертый раз подряд, но у него уже есть свои традиции. Правда в этом году изменилась церемония награждения. Впервые она прошла в выставочном зале «Белэкспо».

Виновниц торжества собрали за праздничным столом. Цветы и подарки вручили также женщинам-легендам. В этом году ими стали народные артистки Беларуси Наталия Гайда и Мария Захаревич, а также доктор биологических наук Любовь Хотулёва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Захаревич, победитель в номинации «Женщина-легенда», актриса Национального академического театра им. Янки Купалы, народная артистка Беларуси:

Мая галоўная тэма, тэма ў маёй творчасці па-за тэатрам – гэта тэма жанчыны. Менавіта вясковай жанчыны, і не толькі. Вось гэта мяне кранае, гэта мне баліць, гэта мне блізка. Таму я з задавальненнем заўсёды чытаю вершы пра жанчын і для жанчын.

Надежда Ермакова, председатель правления ОО «Белоруский союз женщин»:

Победители и этого года, и предыдущих лет – это прекраснейшие женщины. Кроме того, что они творчески работают на своих местах, кроме того, что они растят детей, кроме того, что у них есть победы в определенных направлениях трудов и творчества, они еще и женщины, которые любят жизнь, наш народ, соболезнуют, сочувствуют и помогают всем тем, кому требуется помощь.