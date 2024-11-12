Депутаты обсудят вопросы развития цифрового права

В Палате представителей Национального собрания Беларуси находится 23 проекта законов. Треть из них планируется рассмотреть очередном заседании сессии. Оно назначено на 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повестку обсудили уже 12 ноября. Готовятся и парламентские слушания по вопросу развития цифрового права. Очевидно, оно стремительно развивается, требуя законодательных основ для применения информационных технологий.

Юрий Панфилов, председатель Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цифровые технологии позволяют нам ускорить процесс общения и получения административных процедур, каких-то услуг. Но в то же время несут новые вызовы, риски. Поэтому на парламентских слушаниях 22 ноября в Овальном зале мы будем рассматривать вопросы «узких мест» в цифровом праве, регулирования цифровых отношений, перспективы развития. На выходе по окончании парламентских слушаний все это оформится постановлением Палаты, рекомендациями по развитию цифрового права в Республике Беларусь.