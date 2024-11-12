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Шулейко: сельское хозяйство имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта

12 ноября 2024 13:33
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Беларусь находится в лидерах по обеспеченности продовольствием. Это еще раз демонстрирует международная выставка-ярмарка «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шулейко: сельское хозяйство имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта-2

Для Минска они подготовили премьеры продуктовых и гастрономических новинок, презентации технологий и решений для производства продукции. Широчайший ассортимент мясной, молочной и хлебобулочной продукции, а также множество других товаров представляют белорусские предприятия. Отечественные производители узнаваемы далеко за пределами нашей страны.

Шулейко: сельское хозяйство имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта-4

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наша страна экспорто ориентированная, особенно сельское хозяйство. Оно имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта нашей страны. Мы находимся в преддверии подтверждения нашего экспортного потенциала к концу года. Мы будем декларировать минимум 8,5 миллиарда долларов. Это значимо. Если в процентах, это 116-117 % к уровню прошлого года.

Шулейко: сельское хозяйство имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта-6

В основной программе «Продэкспо» заявлены чемпионат кондитерского искусства и демонстрация работ кулинаров, мастер-классы шеф-поваров, батл шефов и су-шефов, различные дегустации. Не менее насыщена и деловая часть выставки.

# Экспорт # Юрий Шулейко

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