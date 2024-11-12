Шулейко: сельское хозяйство имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта

Беларусь находится в лидерах по обеспеченности продовольствием. Это еще раз демонстрирует международная выставка-ярмарка «Продэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Минска они подготовили премьеры продуктовых и гастрономических новинок, презентации технологий и решений для производства продукции. Широчайший ассортимент мясной, молочной и хлебобулочной продукции, а также множество других товаров представляют белорусские предприятия. Отечественные производители узнаваемы далеко за пределами нашей страны.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Наша страна экспорто ориентированная, особенно сельское хозяйство. Оно имеет внушительную копилку в валютном составе экспорта нашей страны. Мы находимся в преддверии подтверждения нашего экспортного потенциала к концу года. Мы будем декларировать минимум 8,5 миллиарда долларов. Это значимо. Если в процентах, это 116-117 % к уровню прошлого года.