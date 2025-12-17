Лукашенко о ситуации в Украине: если бы это только зависело от Трампа, война бы давно закончилась

Мнение Президента Беларуси по ключевым вопросам мировой повестки, озвученное американскому телеканалу Newsмax, обсуждают мировые СМИ. Минувшей ночью опубликована вторая часть эксклюзивного интервью Александра Лукашенко. В центре внимания – Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко призвал США искать новые методы, а не воевать.

Глава нашего государства предостерегает о недопустимости дальнейшей эскалации конфликта, в противном случае он может приобрести глобальный масштаб с применением всех видов вооружения. Допустить этого нельзя, подчеркнул Президент. Александр Лукашенко назвал разрешение кризиса важнейшим внешнеполитическим вопросом США, хотя процесс урегулирования носит многосторонний характер. В этом вопросе взгляды Минска и Вашингтона схожи: необходимо прекратить военные действия, а только после – договариваться. Белорусский лидер привел в пример отношения России и Японии: между странами не подписан мирный договор со времен Второй мировой, однако сотрудничество развивается. Интервьюер, журналист и ведущая Newsмax Грета Ван Састерен, интересовалась возможными сроками завершения украинского кризиса.

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:

Если Дональд Трамп способен на все то, что вы говорите, как вы считаете, когда ему получится разрешить конфликт на Украине?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, не совсем точно задан вопрос. Если бы это только зависело от Трампа, война бы давно уже закончилась. Здесь две конфликтующие еще стороны: Россия и Украина. Ну и нас же туда еще присоединили, Беларусь. Мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. Поэтому это многосторонний процесс, и один Трамп этот вопрос не решит.

Я с ним разговаривал по телефону перед Аляской, когда он встречался с Путиным. Я ему прямо сказал, что это не короткий период. Надо настроиться на тяжелую работу. С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится. Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский – уверен, особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные. В чем Трамп прав?



Он говорит о том, что надо смотреть на реалии, надо смотреть на результаты этой войны на сегодняшний день. Самое опасное, если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно, сейчас.