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Специальную премию «Белорусский спортивный Олимп» присудил Александр Лукашенко

17 декабря 2025 10:39
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Александр Лукашенко присудил спецпремию «Белорусский спортивный Олимп». Люди и коллективы, которые становятся ее лауреатами, – настоящие герои и гордость страны. Они посвящают жизнь высоким достижениям, идут к своим вершинам через изнурительные тренировки и бесконечную силу воли, становятся примером для миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам 2025 года высокой награды удостоен Президентский спортивный клуб, а также двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович и Заслуженный тренер СССР и БССР Спартак Миронович, возглавлявший мужскую сборную Беларуси по гандболу с 1992 по 2008 год.

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