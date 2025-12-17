Популярность отечественных кинолент растёт среди белорусов

101 год назад началась эра отечественного кино. 17 декабря 1924-го был создан трест «Белгоскино», положивший начало национальной киношколе. Наша страна по праву гордится многими поколениями выдающихся режиссеров, актеров, художников и операторов, создавших золотой фонд киноискусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Карачевский, генеральный директор УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:

Мы работаем с новыми фильмами, которые выпускает «Беларусьфильм», но и не только киностудия, потому что мы работали и с фильмами, которые производят телеканалы либо частные студии. С белорусским контентом работаем в первую очередь. Если когда-то белорусское кино занимало 3-5 %, то сейчас 16-17 % сеансов с белорусскими фильмами. Мы показываем как старые фильмы, так и новые.

В числе ближайших премьер – военная драма «Батька Минай» о легендарном партизанском командире, а также художественный фильм «Одно на двоих», повествующий о подвиге военных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.