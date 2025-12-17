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«Этого допустить нельзя». Лукашенко рассказал, к чему может привести дальнейшая эскалация в Украине

17 декабря 2025 08:13
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Первопричины украинского кризиса, возможные сроки завершения конфликта, а также последствия в случае его затягивания. Ответы на эти и другие вопросы от Президента Беларуси прозвучали в интервью американскому телеканалу Newsмax. Премьера еще одного фрагмента разговора с ведущей Гретой Ван Састерен состоялась в полночь по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Этого допустить нельзя». Лукашенко рассказал, к чему может привести дальнейшая эскалация в Украине-2

Одной из ключевых тем стал украинский кризис. Как ранее отмечал спецпосланник Дональда Трампа, США ценят мнение Президента Беларуси по урегулированию конфликта. Александр Лукашенко глубоко погружен в ситуацию и хорошо знаком с лидерами России и Украины. Американскую журналистку интересовало, кто сегодня не хочет мира и чем опасно дальнейшее затягивание конфликта?

«Этого допустить нельзя». Лукашенко рассказал, к чему может привести дальнейшая эскалация в Украине-4

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:  
Президент Трамп был разочарован Президентом Путиным и Президентом Зеленским. Что Путин хочет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский – уверен, особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные. 

В чем Трамп прав? Он говорит о том, что надо смотреть на реалии. Надо смотреть на результаты этой войны на сегодняшний день и исходить из реалий. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, пусть воюет. 

Но, с моей точки зрения, думаю, Трамп придерживается такой позиции, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты. Вообще перестанет существовать. Но что самое опасное: если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и мира. 

Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно, сейчас. Сейчас как никогда есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу. Это важнейший ваш внешнеполитический вопрос. 

Никакие (Тайвань и другие) конфликты в мире и будущие конфликты, проблемы не могут перекрыть этот вопрос. Потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту с применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя.

«Этого допустить нельзя». Лукашенко рассказал, к чему может привести дальнейшая эскалация в Украине-6

Александр Лукашенко также напомнил про роль, которую сыграли страны Евросоюза в «урегулировании» разногласий между Россией и Украиной в 2015 году. Минские соглашения они использовали как прикрытие для перевооружения Украины. Сегодня также тормозят мирные инициативы. Только за этот год ЕС предоставил Украине вооружения на 27 миллиардов евро. 

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