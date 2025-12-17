«Этого допустить нельзя». Лукашенко рассказал, к чему может привести дальнейшая эскалация в Украине

Первопричины украинского кризиса, возможные сроки завершения конфликта, а также последствия в случае его затягивания. Ответы на эти и другие вопросы от Президента Беларуси прозвучали в интервью американскому телеканалу Newsмax. Премьера еще одного фрагмента разговора с ведущей Гретой Ван Састерен состоялась в полночь по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из ключевых тем стал украинский кризис. Как ранее отмечал спецпосланник Дональда Трампа, США ценят мнение Президента Беларуси по урегулированию конфликта. Александр Лукашенко глубоко погружен в ситуацию и хорошо знаком с лидерами России и Украины. Американскую журналистку интересовало, кто сегодня не хочет мира и чем опасно дальнейшее затягивание конфликта?

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:

Президент Трамп был разочарован Президентом Путиным и Президентом Зеленским. Что Путин хочет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский – уверен, особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные.

В чем Трамп прав? Он говорит о том, что надо смотреть на реалии. Надо смотреть на результаты этой войны на сегодняшний день и исходить из реалий. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, пусть воюет.

Но, с моей точки зрения, думаю, Трамп придерживается такой позиции, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты. Вообще перестанет существовать. Но что самое опасное: если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и мира.

Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно, сейчас. Сейчас как никогда есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу. Это важнейший ваш внешнеполитический вопрос.

Никакие (Тайвань и другие) конфликты в мире и будущие конфликты, проблемы не могут перекрыть этот вопрос. Потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту с применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя.