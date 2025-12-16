Ракетами наркотики не победишь! Лукашенко призвал США искать новые методы, а не воевать

Ракетами наркотики не победишь. Нужно искать новые методы борьбы для решения этой планетарной проблемы, а не воевать. Об этом заявил Президент Беларуси в интервью американской телекомпании Newsмax. Александр Лукашенко прокомментировал тему текущих сложностей во взаимоотношениях США и Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, отношения двух стран стали усугубляться в 2024 году, после президентских выборов в Венесуэле. Штаты не признали их итоги, последовали обвинения действующего лидера страны Николаса Мадуро в связях с наркокартелем. Впрочем, как подчеркнул Александр Лукашенко, доказательств нет. Вместе с тем глава нашего государства поддержал действия Дональда Трампа, направленные на борьбу с незаконной миграцией и наркотрафиком, но не одобрил методы. Ракетами наркотики не победить, – подчеркнул белорусский лидер. К слову, за последние месяцы у побережья Латинской Америки США уничтожили более 20 катеров под предлогом борьбы с контрабандой незаконных препаратов, жертвами стали около 90 человек. В ночь с 15 на 16 декабря, по заявлению Пентагона, были нанесены удары еще по трем катерам в Тихом океане. В ответ на вопрос американкой журналистки Греты Ван Састерен о том, какие методы борьбы с наркотрафиком видит Президент Беларуси, Александр Лукашенко подчеркнул необходимость действий разных стран.

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:

Как бы вы поступили, как бы вы боролись, если ракеты в этом никак не помогут?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы боремся. Вот смотрите, я хотел параллель провести Беларуси. Что у нас происходит? У нас с азиатского Востока через Россию, через Беларусь, в просвещенную Европу, в «райский сад», идут наркотики. Идут? Идут. Почему они туда идут? Потому что там их используют больше, чем где-нибудь, больше, чем у нас, больше, чем в России и так далее. Спрос есть большой, поэтому идут наркотики. Мы на границе установили жестокий заслон. Я могу спорить с вами по вопросу, кто еще жестче борется против наркомании, нежели Беларусь. У нас «железная» идет борьба, начиная изнутри. У нас, если ты распространяешь наркотики, ты можешь из тюрьмы не выйти. Мы ведем эту бескомпромиссную борьбу, тем не менее что сделали европейцы? Они взяли и закрыли границу. Они ввели против нас санкции. Скажите, пожалуйста, уважаемая Грета, если бы вам петлю на шею набросили и подвесили, вы что, защищали бы тех, кто вас решил казнить? Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков. Точно так и вы. Вы не должны Венесуэлу душить. Вы должны найти этот компромисс. Мы ведь с европейцами, поляками, литовцами, латышами, украинцами серьезно боролись с наркотиками. Мы их тут задерживали. Мы тоннами их сжигали. Сейчас такой напряженки нет. И я не буду их защищать. Что происходит наоборот? Они оттуда везут нам синтетические наркотики. Вы понимаете разницу между природными и синтетическими наркотиками? Это страшное явление. И мы их задерживаем тоннами. Я вчера вашим американцам предложил факты эти на стол. Тоннами задерживаем синтетические наркотики с Европы. Этим самым я показываю, что это явление не венесуэльское, не афганское. Это планетарное явление, с которым нам надо бороться. Не ракетами. Нам надо искать, может быть, новые методы. Надо думать, а не воевать.