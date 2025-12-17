Лукашенко рассказал о первопричинах конфликта в Украине

Любая война заканчивается миром. Об этом заявил Президент Беларуси в интервью американскому телеканалу Newsмax. В полночь по минскому времени опубликован еще один фрагмент разговора с ведущей Гретой Ван Састерен. В центре внимания – вопросы Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко о ситуации в Украине: если бы это только зависело от Трампа, война бы давно закончилась. Подробности.

Учитывая вовлеченность нашей страны в конфликт, а также глубокое понимание ситуации лично Александром Лукашенко, американскую журналистку интересовало мнение главы нашего государства о том, когда и чем закончится противостояние. Лукашенко призвал США искать новые методы, а не воевать. Вариантов несколько, подчеркнул Президент: от потери Украиной своей независимости до разрастания войны до глобальных масштабов. Вместе с тем американскую журналистку интересовали причины конфликта. Хотя формулировка вопроса была несколько иной.

Грета Ван Састерен, журналист американской телекомпании Newsмax TV:

Чего я не знаю, и большинство американцев также, наверное, не знают. Почему Путин начал эту войну? Зачем? К чему он стремился? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, американцы не знают, потому что вы американцам истинные причины войны не рассказывали. Я вам приведу пример, который обычно провожу, и вы меня поймете. У вас рядом Мексика. Точно так, как у России рядом Украина. Если бы в Мексике начали заставлять американцев, которые там (особенно в приграничье) живут, разговаривать, скажем, на испанском языке, а не на английском, их детей придавливать в школе, чтобы они разговаривали только на испанском языке и так далее. А не дай бог бы в доме где-нибудь сожгли американцев в Мексике. Вы как бы поступили? Вы в Мексике сделали бы все, чтобы стереть с лица земли. Так было и в Украине против России. Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украины, и заставлять их отказаться от русского языка?! Более того, в Одессе – вы знаете этот случай, это факт – они сожгли людей, которых считали своими врагами, так называемых русскоязычных.

И эта политика была возведена в ранг в Украине. Ну и потом, говорю вам как старый политик: ну если ты живешь рядом с этим «спящим медведем», ну не буди его. Найди нормальные отношения, чтобы сосуществовать. Ведь при мне было, я это знаю, я это видел, я участвовал в этих переговорах. Россия договорилась с Украиной и по вопросам Крыма, и по вопросам безопасности, и о том, что в Крыму военные базы (они Украине не нужны были) будут российскими. Россия поставляла в два раза дешевле энергоресурсы Украине, нежели они стоили в мире. Я видел это при Ельцине и при Путине. Были нормальные отношения. Нет, надо было устроить – не без помощи американцев, и особенно европейцев – этот Майдан. Перевернули все, свергли действующего Президента. Много можно таких причин назвать. И знаете, они будут не в пользу Украины.