Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за экономической ситуации

Экономический конфликт разгорается вокруг США. Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения. Причиной он назвал торговый дисбаланс, угрожающий нацбезопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп не хочет, чтобы другие государства использовали США в личных целях, заявили в Белом доме. Поэтому американский лидер объявил о введении минимальной ставки таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%. Для ряда стран были установлены индивидуальные тарифы. А с этого дня вводится пошлина в размере 25% на все импортируемые автомобили. По мнению политика, решение направлено на обеспечение справедливой торговли. Но с этим согласны далеко не все. На Вашингтон обрушилась критика со стороны ЕС и других партнеров. Глава Еврокомиссии предложила Трампу переговоры о тарифах и предупредила об ответных действиях Европы.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

Универсальные пошлины, объявленные США, наносят серьезный удар по предприятиям и потребителям во всем мире. Европа готова ответить. Мы всегда будем защищать наши интересы и ценности. У Европы есть все, чтобы пройти через этот шторм. Мы за одно. Если ты бросаешь вызов одному из нас, ты бросаешь вызов всем. Наш союз – это наша сила.