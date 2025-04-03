В Сеуле ожидаются масштабные акции – дипломаты призывают белорусов соблюдать меры предосторожности

Южная Корея может превратиться если не в «горячую», то в весьма искрящуюся точку на карте Восточной Азии. В Сеуле до конца недели ожидаются масштабные акции, которые могут перерасти в беспорядки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это связано с тем, что 4 апреля Конституционный суд страны должен объявить решение по делу об импичменте президенту. Дипломаты рекомендуют белорусам, находящимся в эти дни в Республике Корея, соблюдать осторожность.