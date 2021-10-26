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Польские силовики избили беременную беженку. Женщина потеряла ребёнка

26 октября 2021 11:23
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Избитая польскими силовиками беженка потеряла ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На линии белорусско-польской границы пограничный наряд обнаружил группу беженцев, которые просили о помощи. Среди них была женщина в тяжелом состоянии. По словам ее сына, они находились на территории Польши, где запросили помощь в убежище.

Польские силовики избили беременную беженку. Женщина потеряла ребёнка-1

Вместо рассмотрения прошения, польские силовики погрузили их в автомобиль и привезли на границу с Беларусью. С применением силы беженцев заставили нарушить границу и перейти на нашу территорию. При этом беременную женщину польские солдаты несколько раз ударили ногой в живот. После этого у нее открылось кровотечение. Брестские пограничники незамедлительно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в Каменецкую районную больницу.

Польские силовики избили беременную беженку. Женщина потеряла ребёнка-4

На момент осмотра и со слов пациентки подозревается самопроизвольный аборт или маточное кровотечение. Для уточнения диагноза пациентка госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Польские силовики избили беременную беженку. Женщина потеряла ребёнка-7

Состояние у женщины на данный момент средней степени тяжести.

# Беженцы # общество # Фотофакт

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