Польские силовики избили беременную беженку. Женщина потеряла ребёнка

Избитая польскими силовиками беженка потеряла ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На линии белорусско-польской границы пограничный наряд обнаружил группу беженцев, которые просили о помощи. Среди них была женщина в тяжелом состоянии. По словам ее сына, они находились на территории Польши, где запросили помощь в убежище.

Вместо рассмотрения прошения, польские силовики погрузили их в автомобиль и привезли на границу с Беларусью. С применением силы беженцев заставили нарушить границу и перейти на нашу территорию. При этом беременную женщину польские солдаты несколько раз ударили ногой в живот. После этого у нее открылось кровотечение. Брестские пограничники незамедлительно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в Каменецкую районную больницу.

На момент осмотра и со слов пациентки подозревается самопроизвольный аборт или маточное кровотечение. Для уточнения диагноза пациентка госпитализирована в учреждение здравоохранения.