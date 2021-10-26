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Как сохранить традиционные ценности и не поддаться влиянию чуждой идеологии? Анонс программы «Постскриптум»

26 октября 2021 12:53
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Новости Беларуси. В обновленном варианте белорусской Конституции разработчики предлагают закрепить понятие «брак» как союз мужчины и женщины. Такое классическое понятие семьи у либерально настроенной части общества вызывает нарекания в чрезмерной закостенелости системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, как сохранить традиционные для нас ценности и не поддаться влиянию чуждой идеологии, рассуждают гости программы «Постскриптум».

Традиционные славянские ценности против модной, радужной идеологии. Как тонкие гендерные вопросы становятся предметом торга.

Как сохранить традиционные ценности и не поддаться влиянию чуждой идеологии? Анонс программы «Постскриптум»-1

В одной нашей соседней стране депутатам сказали: «Признавайтесь, что вы ЛГБТ и будете еще премию из Европы получать».

Как сохранить традиционные ценности и не поддаться влиянию чуждой идеологии? Анонс программы «Постскриптум»-4

И каким образом чуждые нам идеи проникают в умы и сердца, переворачивают мировоззрение и меняют понятие «нормальности».

Как сохранить традиционные ценности и не поддаться влиянию чуждой идеологии? Анонс программы «Постскриптум»-7

От неприятия через мнения известного человека, кумира для многих людей забрасывается идея, что это нормально. Не нужно никакой пропаганды.

Горячие диалоги на злобу дня в вечернем эфире нашего телеканала. Программа «Постскриптум» 26 октября в 22:00.

# Закон # общество # Юлия Бешанова # Олег Гайдукевич # Николай Волович # Фотофакт

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