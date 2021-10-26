Как сохранить традиционные ценности и не поддаться влиянию чуждой идеологии? Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. В обновленном варианте белорусской Конституции разработчики предлагают закрепить понятие «брак» как союз мужчины и женщины. Такое классическое понятие семьи у либерально настроенной части общества вызывает нарекания в чрезмерной закостенелости системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как сохранить традиционные для нас ценности и не поддаться влиянию чуждой идеологии, рассуждают гости программы «Постскриптум». Традиционные славянские ценности против модной, радужной идеологии. Как тонкие гендерные вопросы становятся предметом торга.

В одной нашей соседней стране депутатам сказали: «Признавайтесь, что вы ЛГБТ и будете еще премию из Европы получать».

И каким образом чуждые нам идеи проникают в умы и сердца, переворачивают мировоззрение и меняют понятие «нормальности».