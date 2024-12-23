В Борисове до 2026 года построят современную поликлинику и общежитие для медиков. Система здравоохранения района активно развивается. Недавно здесь ввели корпус детской больницы, продолжается ремонт медобъектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, после модернизации в райцентре открыли поликлинику № 1. В обновленном медучреждении уже начали прием пациентов.

Поликлиника № 1 Борисова – одна из старейших в райцентре. Скоро медучреждению 125 лет. Здание давно требовало обновлений. Здесь провели масштабную модернизацию: заменили мебель, кровлю, отремонтировали помещения, создали безбарьерную среду.

Ольга Двужильная, заведующая поликлиникой № 1:

Также в поликлинике ведется активная работа по налаживанию общей сети электронной. Теперь есть общая база данных пациентов, планируется устройство инфокиосков для выдачи талонов дистанционно.

В поликлинике обслуживается почти 30 тысяч взрослых и детей. На время ремонта прием вели в инфекционной больнице. Спустя 8 месяцев поликлиника распахнула свои двери и возобновила обслуживание населения.