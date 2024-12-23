Прямой эфир

В Борисове до 2026 года построят современную поликлинику и общежитие для медиков

23 декабря 2024 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Борисове до 2026 года построят современную поликлинику и общежитие для медиков. Система здравоохранения района активно развивается. Недавно здесь ввели корпус детской больницы, продолжается ремонт медобъектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, после модернизации в райцентре открыли поликлинику № 1. В обновленном медучреждении уже начали прием пациентов.

Как оснащена поликлиника? Узнала Анна Куртасова. 

В Борисове до 2026 года построят современную поликлинику и общежитие для медиков-2

Поликлиника № 1 Борисова – одна из старейших в райцентре. Скоро медучреждению 125 лет. Здание давно требовало обновлений. Здесь провели масштабную модернизацию: заменили мебель, кровлю, отремонтировали помещения, создали безбарьерную среду. 

В Борисове до 2026 года построят современную поликлинику и общежитие для медиков-4

Ольга Двужильная, заведующая поликлиникой № 1:
Также в поликлинике ведется активная работа по налаживанию общей сети электронной. Теперь есть общая база данных пациентов, планируется устройство инфокиосков для выдачи талонов дистанционно. 

В поликлинике обслуживается почти 30 тысяч взрослых и детей. На время ремонта прием вели в инфекционной больнице. Спустя 8 месяцев поликлиника распахнула свои двери и возобновила обслуживание населения. 

В Борисове до 2026 года построят современную поликлинику и общежитие для медиков-6

Валентина Савицкая:
Не сравнить те условия, которые были раньше и сейчас. Сюда входишь как в дорогой медицинский центр. Мы очень благодарны.

Далее смотрите в видео.

# Медицина # Учреждения здравоохранения

Другие новости рубрики

Все новости
Дубинки, слезоточивый газ и пули – в Свислочском районе обнаружены измождённые иностранцы
23 декабря 2024 13:43

Дубинки, слезоточивый газ и пули – в Свислочском районе обнаружены измождённые иностранцы

Собянин: за последние два года товарооборот Москвы и Беларуси вырос на 30 %
23 декабря 2024 13:34

Собянин: за последние два года товарооборот Москвы и Беларуси вырос на 30 %

Хранитель традиций. Поговорили с потомственным пчеловодом, который собирает старину и фольклор
23 декабря 2024 12:33

Хранитель традиций. Поговорили с потомственным пчеловодом, который собирает старину и фольклор