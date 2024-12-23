Дубинки, слезоточивый газ и пули – в Свислочском районе обнаружены измождённые иностранцы

В момент обнаружения они находились в изможденном состоянии. Одежда и лица потерпевших были в крови – это результат работы польских силовиков. Они применили не только дубинки, но и светошумовые гранаты, слезоточивый газ, а также стреляли в беженцев из травматического оружия. Затем их просто выбросили через калитку для животных на белорусскую территорию. О действиях поляков, которые просто не укладываются в голове здравомыслящих людей, рассказали сами пострадавшие. Сейчас они доставлены в больницу, где получают необходимую медицинскую помощь. Преступные действия должностных лиц сопредельной стороны тщательно задокументированы. Свислочским районным отделом Следственного комитета будет дана принципиальная правовая оценка произошедшему.